СБУ в результате спецоперации в Одессе задержала агента спецслужб РФ.

Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленник собирал информацию о местах дислокации украинских войск на Одесчине.

Разведданные относительно количества личного состава и военной техники, актуальные сведения относительно обороноспособности и боевой готовности военных объектов он хотел "слить" врагу.

Предателем оказался местный житель – активный сторонник "русского мира". Предатель рассчитывал получить "должность" в оккупационной администрации, в случае захвата региона оккупантами.

Собранную информацию он хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения предателя и задержали его на попытке передачи разведданных оккупантам.

Во время обыска у него обнаружен скрытый видеорегистратор и носители информации с поличным.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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