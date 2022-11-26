Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленник собирал информацию о местах дислокации украинских войск на Одесчине.
Разведданные относительно количества личного состава и военной техники, актуальные сведения относительно обороноспособности и боевой готовности военных объектов он хотел "слить" врагу.
Предателем оказался местный житель – активный сторонник "русского мира". Предатель рассчитывал получить "должность" в оккупационной администрации, в случае захвата региона оккупантами.
Собранную информацию он хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу.
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Сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения предателя и задержали его на попытке передачи разведданных оккупантам.
Во время обыска у него обнаружен скрытый видеорегистратор и носители информации с поличным.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 22 ноября стало известно, что СБУ с самого утра нагрянула в Киево-Печерскую Лавру.
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