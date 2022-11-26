Одесская область функционирует так же, как и город. Конечно, Одесчина вошла в те регионы, которые больше всего пострадали от российских обстрелов.

Об этом 24 канала рассказал спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что проблематика сегодня еще существует, всех бытовых потребителей удалось подключить, но самое главное – во время восстановительных работ ни одна больница не прекращала свое функционирование.

Сергей Братчук говорит, что альтернативные источники были подготовлены, они заработали тогда, когда это было необходимо. У нас есть соответствующие резервы горюче-смазочных материалов и соответствующие запасы воды.

"Следует подчеркнуть, что сейчас говорится уже о подключении бытовых потребителей. К сожалению, сейчас есть еще определенные микрорайоны и населенные пункты, где еще не все подключены", - говорит он.

Да, есть еще люди, которые без электроэнергии уже 2 суток. Но энергетики делают все возможное и сверхвозможное, чтобы подключить людей. Вчера в Одессе не функционировал электротранспорт, а уже сегодня все вышли на маршруты.

Централизованное водоснабжение уже возобновили, есть еще определенные проблемы с отоплением, но надеюсь и это сможем решить.

"У нас нет в случае такой ситуации, чтобы мы объявляли эвакуацию. Мы понимаем, что вероятность нанесения ракетных ударов по Украине остается очень высокой. Поэтому мы на каждый выстрел будем отвечать двумя выстрелами – это ВСУ и тыл будет выполнять свой функционал", – отмечает Братчук.

Напомним, украинцы просят не выключать светофоры во время отключения света: "Может спасти не один десяток жизней".

Также сооющалось, что сотрудница полиции сбила бабушку с 7-летним внуком на пешеходном переходе: детали ДТП на Одесчине.