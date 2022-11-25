В Измаиле, на перекрестке проспекта Независимости (бывший пр-к Суворова) и улице Репина, автомобиль Ford Fiesta сбил пожилую женщину с ребенком, переходившим дорогу по пешеходном переходе.

Как сообщает "Бессарабия INFORM" , за рулем автомобиля была сотрудница Измаильского райотдела полиции.

По имеющейся информации, водитель возвращала с проспекта Независимости по ул. Репина и не заметила пешеходов.

В результате ДТП 65-летняя женщина и ее 7-летний внук получили травмы и доставлены в Измаильскую городскую больницу. У бабушки диагностированы ЗЧМТ и гематомы, а у ребенка ушибы головы и ноги.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК Украины.

Отмечается, что и водитель и пострадавшие являются переселенцами. Сотрудница полиции переехала в Измаил из Херсона, а пострадавшие из Николаева.

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