Енота, которого россияне украли, убегая из Херсона, предлагают обменять на памятник русской царице Екатерине II в Одессе. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента.
Ее 15 ноября зарегистрировал Владислав Груша.
"Обменять памятник Екатерине в Одессе на похищенного енота из зоопарка в Херсоне", – говорится в тексте.
К моменту написания новости петицию подписало 2368 человек, до конца сбора подписей осталось 90 дней.
Убегая из Херсона, российские оккупанты похитили из зоопарка большинство животных. Впоследствии стало известно, что в похищении животных участвовал основатель парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму, директор зоопарка в Ялте Олег Зубков.
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Напомним, представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать. Его просто демонтируют и перевезут.