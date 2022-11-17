Енота, которого россияне украли, убегая из Херсона, предлагают обменять на памятник русской царице Екатерине II в Одессе. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте президента.

Ее 15 ноября зарегистрировал Владислав Груша.

"Обменять памятник Екатерине в Одессе на похищенного енота из зоопарка в Херсоне", – говорится в тексте.

К моменту написания новости петицию подписало 2368 человек, до конца сбора подписей осталось 90 дней.

памятник Екатерине, Одесса

Убегая из Херсона, российские оккупанты похитили из зоопарка большинство животных. Впоследствии стало известно, что в похищении животных участвовал основатель парка львов "Тайган" в оккупированном Крыму, директор зоопарка в Ялте Олег Зубков.

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Напомним, представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать. Его просто демонтируют и перевезут.