Как сообщает одесский телеграм-канал, взрыв прогремел в одной из квартир жилого дома.
По неподтвержденной информации, причиной взрыва якобы стал газ.
«На Краснова 1 взорвался газ, два человека пострадало, умер кот», - сообщили в местном паблике, опубликовав также кадры с места ЧП.
На фото, в частности, видно, что взрыв был такой силы, что разрушились стены квартиры и мебель вывалилась на улицу.
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Судя по кадрам, взрыв прогремел на первом этаже, в квартире этажом выше из окон вылетели стекла.
На месте уже работают врачи «скорой» помощи, один из пострадавших лежит на земле.
"На Краснова перекрыли движение до 27 школы и до Адмиральского", - сообщают в паблике.
Напомним, ранее стало известно о сильном взрыве в квартире в Киеве, после которого вспыхнул пожар.
К счастью, никто не пострадал.
Также сообщалось, что отключения электроэнергии обернулось для украинцев новой бедой – количество взрывов растет.
Кроме того, Politeka.net писала, что чиновники на Одесчине организовали циничную схему поборов.