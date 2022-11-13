Сегодня в поселке Петровка Великобуялицкой территориальной общины Одесской области простились с погибшим на фронте отцом шестерых детей – 33-летним Иваном Вдовиченко.
Об этом на своих информационных ресурсах сообщила Великобуялическая громада.
«Защищая нашу страну в Николаевской области 10 ноября 2022 погиб наш земляк, отец шестерых детей, Вдовиченко Иван Андреевич, 28.03.1989 года рождения.
Самые искренние слова соболезнования родным и близким! Вечная память и слава Герою! Склоняем головы перед погибшим Героем, которому навсегда будет 33 года. Шесть детей остались без отца», – говорится в сообщении громады.
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