Сегодня в поселке Петровка Великобуялицкой территориальной общины Одесской области простились с погибшим на фронте отцом шестерых детей – 33-летним Иваном Вдовиченко.

Об этом на своих информационных ресурсах сообщила Великобуялическая громада.

«Защищая нашу страну в Николаевской области 10 ноября 2022 погиб наш земляк, отец шестерых детей, Вдовиченко Иван Андреевич, 28.03.1989 года рождения.

Самые искренние слова соболезнования родным и близким! Вечная память и слава Герою! Склоняем головы перед погибшим Героем, которому навсегда будет 33 года. Шесть детей остались без отца», – говорится в сообщении громады.

Напомним, девочка в Одесской области получила огнестрельное ранение.

Также сообщалось, что маршрутка с пассажирами вспыхнула в Одесской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что Одесскую железную дорогу готовились взорвать.