Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию, на днях правоохранители Киевщины задержали одессита, который 4 года скрывался от следствия.

Тогда, в страшный день октября 2018-го, 30-летний водитель пришел на рабочее место к диспетчеру — 34-летней девушке, в которую был влюблен без взаимности.

«У мужчины было с собой травматическое оружие. Когда женщина в ответ на ухаживание отказала, трижды выстрелил ей в лицо и скрылся», - рассказали в полиции.

Операция

Потерпевшая выжила, пережила несколько серьезных операций, но все это время ее обидчик гулял на свободе.

Популярные статьи сейчас

Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график

Украинцы жестко разнесли Потапа из-за фото с военными: "Был умным мужчиной..."

Херсон и Херсонская область торжественно выходят из состава российской федерации, - Руслан Бизяев

ВСУ полностью освободили еще одну область от оккупантов: видео

ВСУ накрыли отступающих оккупантов, но битва за Херсон не окончена: в США предупредили о новой фазе
Показать еще

Мужчина получил документы на другое имя, поселился и жил в селе Крюковщина. Но его спокойной жизни наконец-то пришел конец – его разоблачили представители сектора уголовного розыска полиции Бучанщины.

"Собрав необходимое количество информации о преступнике, оперативники "назначили ему встречу" и задержали", - рассказали в полиции.

Теперь фигурант будет передан инициатору розыска — полиции города Одесса, где по факту покушения на умышленное убийство следователи проводят досудебное расследование.

Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, девочка в Одесской области получила огнестрельное ранение.

Также сообщалось, что маршрутка с пассажирами вспыхнула в Одесской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что Одесскую железную дорогу готовились взорвать.