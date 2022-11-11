Трагедия произошла в одном из офисов одесской службы такси еще в 2018 году, но только сейчас злоумышленник ответит за совершенное.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию, на днях правоохранители Киевщины задержали одессита, который 4 года скрывался от следствия.

Тогда, в страшный день октября 2018-го, 30-летний водитель пришел на рабочее место к диспетчеру — 34-летней девушке, в которую был влюблен без взаимности.

«У мужчины было с собой травматическое оружие. Когда женщина в ответ на ухаживание отказала, трижды выстрелил ей в лицо и скрылся», - рассказали в полиции.

Потерпевшая выжила, пережила несколько серьезных операций, но все это время ее обидчик гулял на свободе.

Мужчина получил документы на другое имя, поселился и жил в селе Крюковщина. Но его спокойной жизни наконец-то пришел конец – его разоблачили представители сектора уголовного розыска полиции Бучанщины.

"Собрав необходимое количество информации о преступнике, оперативники "назначили ему встречу" и задержали", - рассказали в полиции.

Теперь фигурант будет передан инициатору розыска — полиции города Одесса, где по факту покушения на умышленное убийство следователи проводят досудебное расследование.

Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, девочка в Одесской области получила огнестрельное ранение.

Также сообщалось, что маршрутка с пассажирами вспыхнула в Одесской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что Одесскую железную дорогу готовились взорвать.