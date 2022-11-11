Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию, на днях правоохранители Киевщины задержали одессита, который 4 года скрывался от следствия.
Тогда, в страшный день октября 2018-го, 30-летний водитель пришел на рабочее место к диспетчеру — 34-летней девушке, в которую был влюблен без взаимности.
«У мужчины было с собой травматическое оружие. Когда женщина в ответ на ухаживание отказала, трижды выстрелил ей в лицо и скрылся», - рассказали в полиции.
Потерпевшая выжила, пережила несколько серьезных операций, но все это время ее обидчик гулял на свободе.
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Мужчина получил документы на другое имя, поселился и жил в селе Крюковщина. Но его спокойной жизни наконец-то пришел конец – его разоблачили представители сектора уголовного розыска полиции Бучанщины.
"Собрав необходимое количество информации о преступнике, оперативники "назначили ему встречу" и задержали", - рассказали в полиции.
Теперь фигурант будет передан инициатору розыска — полиции города Одесса, где по факту покушения на умышленное убийство следователи проводят досудебное расследование.
Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.
Напомним, девочка в Одесской области получила огнестрельное ранение.
Также сообщалось, что маршрутка с пассажирами вспыхнула в Одесской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что Одесскую железную дорогу готовились взорвать.