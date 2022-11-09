НЭК "Укрэнерго" отменила ограничения электроснабжения, запланированные на 9 ноября в Одесской области.
Об этом сообщили в Телеграмме Одесского городского совета.
"Однако ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому возможны повторные отключения, если потребуется сбалансировать энергосистему", - отметили в сообщении.
Напомним, на сегодняшний день максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозировал в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Дочь Поляковой огорошила видом, угрожая бросить учебу в Лондоне: “Просто уеду отсюда…”
Авиакатастрофа произошла в рф далеко от границ Украины: есть жертвы
"Только не говорите моему мужу!": россиянка-жена Казанина из "Квартал 95" обратилась к украинцам с советами
Цены на яйца поползли вниз: какими они будут и хватил ли на всех остальных продуктов
Напомним, маршрутка с пассажирами вспыхнула на Одесчине, людей спас курсант.
Также сообщалось, что на Одесчине решили судьбу памятника российскому полководцу Суворову.
Крмое того, Politeka.net писала о разоблачении 60-летней фанатки Путина.