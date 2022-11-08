Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать.

Об этом рассказал Братчук в эфире телемарафона:

"Четыре фигуры памятника "Учредителям Одессы" вернутся в музей. Что касается не имеющей никакой ценности фигуры Екатерины II - она будет в безопасном месте.

Это будет демонтаж, это не будет разрухой, разрушением. Его просто демонтируют и перевезут.

Найдется место, где она будет находиться. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт".

Отметим, что завершена процедура подведения итогов голосования по судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), которое проходило на платформе "Социально активный гражданин". Большинство одесситов поддержало идею демонтажа памятника с Екатерининской площади.

Напомним, маршрутка с пассажирами вспыхнула на Одесчине, людей спас курсант.

Также сообщалось, что на Одесчине решили судьбу памятника российскому полководцу Суворову.

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