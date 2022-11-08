Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать.
Об этом рассказал Братчук в эфире телемарафона:
"Четыре фигуры памятника "Учредителям Одессы" вернутся в музей. Что касается не имеющей никакой ценности фигуры Екатерины II - она будет в безопасном месте.
Это будет демонтаж, это не будет разрухой, разрушением. Его просто демонтируют и перевезут.
Найдется место, где она будет находиться. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт".
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Отметим, что завершена процедура подведения итогов голосования по судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), которое проходило на платформе "Социально активный гражданин". Большинство одесситов поддержало идею демонтажа памятника с Екатерининской площади.
Напомним, маршрутка с пассажирами вспыхнула на Одесчине, людей спас курсант.
Также сообщалось, что на Одесчине решили судьбу памятника российскому полководцу Суворову.
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