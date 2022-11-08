Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф, на место происшествия была экстренно направлена ​​бригада медиков.

Машина «скорой» прибыла уже через 11 минут.

«На месте выяснилось, что 13-летняя девочка получила огнестрельное ранение правой и левой голеней, а также передней брюшной стенки. По словам соседа, он был на охоте и стрелял в лису, но случайно попал в ребенка», - говорится в сообщении.

Медики оказали ребенку первую помощь и экстренно госпитализировали в Ширяевскую центральную районную больницу.

Напомним, ранее стало известно о трагедии, которая произошла в Одессе во время застолья. Как сообщалось, между мужчинами возник конфликт и один из них ударил в живот другого.

Молодого человека госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости и кишечника. О происшествии полицейским сообщили горожане, обнаружившие раненого молодого человека во дворе возле многоквартирного дома.

Оказалось, что тяжелое ранение он получил от отца своей невесты.

С места происшествия стражи порядка изъяли нож и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Это преступление предусмотрено ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Также напомним, что в Киевской области между мужчинами возник конфликт, который также перерос в кровавую драку.

Кроме того, напомним, что трагический случай оборвал жизнь целой семьи.

Кроме того, Politeka.net писала о масштабной трагедии с украинцами в Польше.