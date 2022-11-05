Демонтаж памятника Екатерине II – важен. Эти имперские нарративы нужно убирать – демонтировать согласно действующему законодательству.
Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Состоится сессия городского совета, я уверен, что по примеру городского головы даже те депутаты, которые сбежали заграницу – дистанционно проголосуют за демонтаж этой фигуры. Нужно понимать, что это не памятник", - отмечает Братчук.
По его словам, то, что имеет историческую ценность – флотоводцев или полководцев, их приберут в музей, там они и покоились.
"С другой стороны, хочу отметить, что городской голова наконец поддержал позицию ОВА, позицию президента и главное - позицию одесситов", - говорит спикер Одесской ОВА.
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Сергей Братчук говорит, что не наблюдает массовых протестов или нареканий, по поводу того, что это имперское безобразие должны убрать.
"Это была кровавая история, ей не место у нас", – резюмирует Сергей Братчук.
Отметим, что завершена процедура подведения итогов голосования по судьбе памятника основателям Одессы (Екатерине II), которое проходило на платформе "Социально активный гражданин". Большинство одесситов поддержало идею демонтажа памятника с Екатерининской площади.
Напомним, маршрутка с пассажирами вспыхнула на Одесчине, людей спас курсант.
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