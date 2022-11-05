В Нагорном (Одесская область) бабушка решила сжечь сорняки на своем огороде, но огонь перекинулся на еще три соседских участка.
Об этом рассказал начальник местной пожарной охраны Ренийского общества Валерий Бабере.
Бабушка в Нагорном, которая уже не справляется с уборкой своего огорода, решила быстро избавиться от сухой травы и подожгла ее. В результате огонь перекинулся на огороды соседей – сгорели еще три-четыре участка. Два из них давно заброшены, там сухой травы было очень много.
В ликвидации пожара, угрожавшего жилым домам, участвовала стража из Котловины и сотрудники ЖКС, дислоцирующиеся в Нагорном.
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"Пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить: сжигание сухой растительности категорически запрещено!", - подчеркнул начальник местной пожарной охраны.
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