Как сообщили в МВД Украины, в пятницу, 4 ноября, на ходу вспыхнула маршрутка.
"Илья Колесник, курсант Одесского государственного университета внутренних дел, возвращался вчера после учебной недели домой в Одесскую область. Когда в маршрутном такси вспыхнул пожар, юноша помог пассажирам и начал тушить огонь", - говорится в сообщении.
Курсант помог пассажирам эвакуироваться из горящей маршрутки и начал тушение пожара до приезда пожарных.
Сам парень не пострадал, и пассажиры не пострадали.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину": Земфира выступила со смелой речью, видео
Бездетный Евгений Кот из "Україна має талант" признался, готов ли взять под опеку ребенка: "Мы не боимся, но..."
Глущенко из "Дизель шоу" вышла на связь и призналась, где пропадала долгое время: "Но надо же..."
"Вечная память": звезда "Евровидения" Руслана поделилась трагическим известием с украинцами
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Украину из российского плена вернулось 19 пограничников.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, дома их ждет медобследование и реабилитация.
«Долгие месяцы российского плена позади. 19 пограничников вернулись домой. Дальше их ждет медобследование и реабилитация», - говорится в сообщении.
Госпогранслужба обнародовала видео с пограничниками.
«Солнце, я дома, я в Украине…», - говорит по телефону один из освобожденных родным.
Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.
Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.