В Одесской области на ходу загорелась маршрутка - спастись пассажирам помог курсант полиции.

Как сообщили в МВД Украины, в пятницу, 4 ноября, на ходу вспыхнула маршрутка.

"Илья Колесник, курсант Одесского государственного университета внутренних дел, возвращался вчера после учебной недели домой в Одесскую область. Когда в маршрутном такси вспыхнул пожар, юноша помог пассажирам и начал тушить огонь", - говорится в сообщении.

Курсант помог пассажирам эвакуироваться из горящей маршрутки и начал тушение пожара до приезда пожарных.

Сам парень не пострадал, и пассажиры не пострадали.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Украину из российского плена вернулось 19 пограничников.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, дома их ждет медобследование и реабилитация.

«Долгие месяцы российского плена позади. 19 пограничников вернулись домой. Дальше их ждет медобследование и реабилитация», - говорится в сообщении.

Госпогранслужба обнародовала видео с пограничниками.

«Солнце, я дома, я в Украине…», - говорит по телефону один из освобожденных родным.

Напомним, медик оккупантов рассказала СБУ, как россияне бросили ее умирать на поле боя.

Также сообщалось, что россияне продолжают свозить мобиков в зоны боевых действий.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.