Утром 2 ноября жители Одессы увидели, что скандальный памятник Екатерине II стал выглядеть иначе.

Ночью неизвестные одели на голову статуи красный мешок, в к руке привязали веревку с петлей.

Соответствующие кадры появились в местных пабликах.

Напомним, в сентябре депутаты горсовета Одессы большинством голосов приняли решение не сносить памятник Екатерине II.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД проверить деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова

Таким образом он ответил на петицию, которая собрала свыше 25 тысяч голосов. Автор петиции обратил внимание, что градоначальник игнорирует демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, а также заявлял, что Украине нужен компромисс с рф.

Зеленский отметил, что предоставление правовой оценки деятельности мэра Одессы, возможное привлечение его к уголовной ответственности и лишение гражданства не относится к полномочиям президента.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил уверенность, что вопрос с памятником Екатерине II вскоре исчезнет.

Подоляк отметил, что в Одессе все будет правильно, и там сегодня проукраинских настроений гораздо больше, чем было еще до начала войны.

"Когда тебя бомбят, ты начинаешь сознательно относиться к тому, что происходит вокруг", - подчеркнул представитель ОП.

Напомним, железную дорогу в Одесской области планировали подорвать.

Также сообщалось, что на Одесчине решили судьбу памятника российскому полководцу Суворову.

Крмое того, Politeka.net писала о разоблачении 60-летней фанатки Путина.