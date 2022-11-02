Ночью неизвестные одели на голову статуи красный мешок, в к руке привязали веревку с петлей.
Соответствующие кадры появились в местных пабликах.
Напомним, в сентябре депутаты горсовета Одессы большинством голосов приняли решение не сносить памятник Екатерине II.
Позже президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД проверить деятельность мэра Одессы Геннадия Труханова
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Таким образом он ответил на петицию, которая собрала свыше 25 тысяч голосов. Автор петиции обратил внимание, что градоначальник игнорирует демонтаж памятника российской императрице Екатерине II, а также заявлял, что Украине нужен компромисс с рф.
Зеленский отметил, что предоставление правовой оценки деятельности мэра Одессы, возможное привлечение его к уголовной ответственности и лишение гражданства не относится к полномочиям президента.
В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил уверенность, что вопрос с памятником Екатерине II вскоре исчезнет.
Подоляк отметил, что в Одессе все будет правильно, и там сегодня проукраинских настроений гораздо больше, чем было еще до начала войны.
"Когда тебя бомбят, ты начинаешь сознательно относиться к тому, что происходит вокруг", - подчеркнул представитель ОП.
Напомним, железную дорогу в Одесской области планировали подорвать.
Также сообщалось, что на Одесчине решили судьбу памятника российскому полководцу Суворову.
Крмое того, Politeka.net писала о разоблачении 60-летней фанатки Путина.