Для подрыва железной дороги злоумышленник приготовил более 3 кг тротила, противотанковую мину и взрыватели.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, на объектах железнодорожной инфраструктуры на юге Украины планировалась целая серия диверсий. К счастью, они не воплотились в жизнь – контрразведчики СБУ задержали злодея раньше, чем он воплотил свои страшные намерения.

Задержанным в результате многоэтапной спецоперации в Одесской области оказался агент гу гш с с рф, более известного как ГРУ.

«Установлено, что он собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги. Полученную информацию планировал передать военной разведке России для подготовки взрывов на основных логистических путях Сил обороны на южном направлении», - рассказали в СБУ.

Для выполнения вражеской задачи негодяй установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные ловушки.

Таким образом, он отслеживал перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получал соответствующие фото через мобильное приложение.

Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором. Кроме того, он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

Однако, как отмечают силовики, ему это не помогло. Преступник был задержан при настройке устройства дистанционного наблюдения по маршруту железнодорожного транспорта.

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