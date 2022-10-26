60-летняя поклонница "русского мира", лгала о том, что украинские военные издеваются над гражданским населением, а российская армия во главе с путиным наводят порядок в Украине.
Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции Одесской области.
Поддерживала путинскую Россию женщина на своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники".
Она активно поддерживала контент, в котором одобрялись преступные решения и действия рф.
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Полицейские провели обыск по месту жительства одесситки. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету.
Вероятно, украинский истребитель Су-27 после обнаружения воздушной цели врага, совершил пуск ракеты по ней.
Видео опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO".
Обломки ракеты упали в поле. По предварительным данным никто не пострадал.
Ликвидацию крылатой ракеты истребителем ВВС Украины в Одесской области можно увидеть здесь.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.