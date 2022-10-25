Одного из бойцов, поднимавших флаг над островом Змеиный, уже нет в живых.

Об этом, как пишет Politeka.net, в интервью телеканалу "Мы - Украина" рассказал его собрат Иван Зализняк.

Известно, что погибшего Героя звали Олег.

"Он уже погиб. Его похоронили в субботу. Он был настоящим воином. Олег. Я его очень уважал", - сказал Зализняк.

Напомним, остров Змеиный был оккупирован российской армией с конца февраля. 30 июня стало известно, что украинские защитники выгнали захватчиков. Однако 1 июля пара самолетов Су-30 военно-космических сил рф нанесли удар по острову фосфорными бомбами.

Сине-желтое знамя наконец взвилось над островом 7 июля.

«Как символ победы и возрождения из этих руин, украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров раньше», – сообщило Оперативное командование «Юг».

Операция по освобождению Змеиного длилась около двух месяцев.

«Участие в нем приняли спецподразделения ГУР МО Украины, Сил специальных операций, группы «Альфа» Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы при поддержке артиллерии, Военно-Морских и Воздушных Сил ВСУ», – сообщали в Главном управлении разведки Минобороны.

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