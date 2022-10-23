Вероятно, украинский истребитель Су-27 после обнаружения воздушной цели врага, совершил пуск ракеты по ней.
Видео опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO".
Обломки ракеты упали в поле. По предварительным данным никто не пострадал.
Ликвидацию крылатой ракеты истребителем ВВС Украины в Одесской области можно увидеть здесь.
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Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили в небе вражеские дроны, которыми он атакует наши города и села, известно, что более десятка беспилотников ВСУ сбили ночью 22 октября.
Как информирует оперативное командование "Юг" в Facebook, БПЛА ликвидировали в Николаевской и Кировоградской областях.
"Враг продолжает терроризировать регионы Украины атаками дронов-камикадзе. Ночью, во время массированного удара по южным регионам, силами ПВО уничтожены 10 ударных беспилотников над Николаевщиной и еще один над Кировоградщиной", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.
Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.
Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.