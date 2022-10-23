Во время воздушной тревоги украинский истребитель сбил российскую крылатую ракету.

Вероятно, украинский истребитель Су-27 после обнаружения воздушной цели врага, совершил пуск ракеты по ней.

Видео опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO".

Обломки ракеты упали в поле. По предварительным данным никто не пострадал.

Ликвидацию крылатой ракеты истребителем ВВС Украины в Одесской области можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили в небе вражеские дроны, которыми он атакует наши города и села, известно, что более десятка беспилотников ВСУ сбили ночью 22 октября.

Как информирует оперативное командование "Юг" в Facebook, БПЛА ликвидировали в Николаевской и Кировоградской областях.

"Враг продолжает терроризировать регионы Украины атаками дронов-камикадзе. Ночью, во время массированного удара по южным регионам, силами ПВО уничтожены 10 ударных беспилотников над Николаевщиной и еще один над Кировоградщиной", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, где сейчас идут самые тяжелые бои и ситуация остается напряженной.

Также сообщалось об ударах ВСУ по иранским инструкторам.

Кроме того, Politeka.net сообщала о сценарии развития событий, в случае атаки со стороны Беларуси.