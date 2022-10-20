Ограничения электроснабжения коснутся абсолютно всех областей Украины, в том числе Одесской области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Марченко подчеркнул, что российские оккупанты в очередной раз ракетными ударами разрушили несколько генерирующих объектов энергетической инфраструктуры, поэтому 20 октября по всей стране будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.

«Начиная с 7:00 до 23:00 часов необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это необходимо, чтобы упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры», - пояснил Марченко.

По его словам, с 20 октября жителям Одесской области необходимо максимально ограничить использование электрической энергии.

Особое внимание, подчеркнул Марченко, следует обратить на отключение ночной иллюминации, яркого освещения витрин крупных торговых сетей и центров, освещения наружной рекламы, больших баннеров на АЗС, сити-лайтов и билбордов.

«В городах будет ограничено и использование уличного освещения. По отдельному графику планируется отключение от электрической энергии предприятий, являющихся крупнейшими потребителями в Одессе и Одесской области», - подчеркнул глава Одесской ОВА, обратившись к жителям области с просьбой минимизировать использование электропитания.

Также он отметил, что плановые отключения в Одессе и Одесской области не коснутся предприятий жизнеобеспечения критической инфраструктуры – хлебозаводов, объектов здравоохранения, станций скорой помощи, предприятий водообеспечения и водоотведения.

Добавим, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены.

С 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага больше, чем за 8 месяцев войны.

Также сообщалось, что украинцам рассказали, как правильно пользоваться электроэнергией после обстрела ТЭЦ.

Кроме того, Politeka.net писала, что пик цен на яйца впереди – сколько будет стоить десяток в ближайшем будущем.