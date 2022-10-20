Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
Марченко подчеркнул, что российские оккупанты в очередной раз ракетными ударами разрушили несколько генерирующих объектов энергетической инфраструктуры, поэтому 20 октября по всей стране будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.
«Начиная с 7:00 до 23:00 часов необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это необходимо, чтобы упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры», - пояснил Марченко.
По его словам, с 20 октября жителям Одесской области необходимо максимально ограничить использование электрической энергии.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Гиркина, за которого назначили награду, заметили на улице, как он теперь выглядит: "Вот и навоевался"
Украинцам рассказали о продвижении ВСУ на юге: "До Херсона уже близко, но..."
"Промахнуться по ним сложно": среди мобилизованных россиян колоссальные потери, названы цифры
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
Особое внимание, подчеркнул Марченко, следует обратить на отключение ночной иллюминации, яркого освещения витрин крупных торговых сетей и центров, освещения наружной рекламы, больших баннеров на АЗС, сити-лайтов и билбордов.
«В городах будет ограничено и использование уличного освещения. По отдельному графику планируется отключение от электрической энергии предприятий, являющихся крупнейшими потребителями в Одессе и Одесской области», - подчеркнул глава Одесской ОВА, обратившись к жителям области с просьбой минимизировать использование электропитания.
Также он отметил, что плановые отключения в Одессе и Одесской области не коснутся предприятий жизнеобеспечения критической инфраструктуры – хлебозаводов, объектов здравоохранения, станций скорой помощи, предприятий водообеспечения и водоотведения.
Добавим, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены.
С 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага больше, чем за 8 месяцев войны.
Также сообщалось, что украинцам рассказали, как правильно пользоваться электроэнергией после обстрела ТЭЦ.
Кроме того, Politeka.net писала, что пик цен на яйца впереди – сколько будет стоить десяток в ближайшем будущем.