В Одессе во время комендантского часа пьяная женщина-водитель влетела в столб.

Ночью на улице Ильфа и Петрова нетрезвая женщина не справилась с управлением автомобиля и влетела в столб.

Об этом сообщила спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

Женщина пострадала во время ДТП и была госпитализирована. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.

Ранее оккупант рассказал о наступлении Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Перехват разговора захватчика с женой опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

ВСУ продолжают наступление и местами уже находятся в 2-3 километрах от позиций войск рф.

Так, рашист жаловался супруге на то, что ВСУ всего в часе ходьбы от него, и убежать оккупантам вряд ли удастся.

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.