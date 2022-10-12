Ночью на улице Ильфа и Петрова нетрезвая женщина не справилась с управлением автомобиля и влетела в столб.
Об этом сообщила спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.
Женщина пострадала во время ДТП и была госпитализирована. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
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Ранее оккупант рассказал о наступлении Вооруженных сил Украины в Херсонской области.
Перехват разговора захватчика с женой опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
ВСУ продолжают наступление и местами уже находятся в 2-3 километрах от позиций войск рф.
Так, рашист жаловался супруге на то, что ВСУ всего в часе ходьбы от него, и убежать оккупантам вряд ли удастся.
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.