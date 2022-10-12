Пентхаус расположен на 9-11 этажах. В нем 4 комнаты, кухня-гостиная, сауна, бильярдная, кабинет. Общая площадь квартиры 365 кв. метров.
В комнатах очень много золотой лепнины, на стенах картины копии мировых шедевров, передает culturemeter.
В квартире есть мраморные полы с подогревом и сейф для оружия.
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Над спальней находится солнечный фонарь из бронированного стекла.
Аренда за месяц обойдется в 6000 долларов.
Тем временем жителей Одессы просят заблаговременно создать запас питьевой и технической воды.
Эксперты ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» рекомендуют хранить питьевую воду в закрытых емкостях.
Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.
Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.