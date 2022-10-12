В Одессе выставили на продажу трехэтажный пентхаус с видом на море за 2,6 млн долларов.

Пентхаус расположен на 9-11 этажах. В нем 4 комнаты, кухня-гостиная, сауна, бильярдная, кабинет. Общая площадь квартиры 365 кв. метров.

В комнатах очень много золотой лепнины, на стенах картины копии мировых шедевров, передает culturemeter.

В квартире есть мраморные полы с подогревом и сейф для оружия.

Над спальней находится солнечный фонарь из бронированного стекла.

Аренда за месяц обойдется в 6000 долларов.

Тем временем жителей Одессы просят заблаговременно создать запас питьевой и технической воды.

Эксперты ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» рекомендуют хранить питьевую воду в закрытых емкостях.

Напомним, в украинской разведке рассказали, почему всеобщая мобилизация в рф выгодна Украине.

Также сообщалось, что в Пентагоне назвали главные проблемы оккупантов в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что наступление ВСУ создает в Кремле панику.