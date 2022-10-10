Врач одесского медучреждения разоблачён на коррупционном деянии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что под процессуальном руководстве прокуроров Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы на коррупции разоблачён врач одного из коммунальных медицинских учреждений Одессы, который требовал и получил от пациента 15 000 гривен взятки за проведение бесплатной операции и оформление выписки пациенту, являющемуся действующим военнослужащим, получившим ранения при защите территории Украины от вооружённой агрессии россии.

«Пациент проходил лечение в военном госпитале, откуда направлен в указанное медучреждение для проведения операции. Врача разоблачили «с поличным» при получении второй части неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

В настоящее время медработнику сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отделения полиции №2 ОРУП №1 ГУНП в Одесской области.

Напомним, Нацбанк предупредил о новой опасной схеме с получением денежной помощи.

Также сообщалось, что ГСЧС с 1 декабря запускает в работу систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, Politeka.net писала, что Нацбанк ввел в обращение новые особые 10 гривен – как они выглядят.