Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что памятник Екатерине II в Одессе скоро исчезнет.
Об этом он сообщил 24 каналу.
Подоляк отметил, что памятник Екатерине – это временный вопрос, который исчезнет достаточно быстро. В Одессе все будет правильно, и там сегодня проукраинскость намного больше, чем было буквально еще до начала войны.
"Когда тебя бомбят, ты начинаешь более сознательно относиться к происходящему вокруг", — сказал он.
Он также отметил, что "путину, по примеру Сталина, следовало бы написать книгу со своим видением истории, где был бы Ленин и вся абра-кадабра".
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"Все, что путин говорит в публичном пространстве, не имеет ничего, кроме одной эмоции. Ненависть к свободе как концепции, к демократии, к Западному миру. Он придумывает конструкции, что однополярного мира не будет, а мы здесь такие крепкие, что создадим новые центры. Он просто продает свою эмоцию, за которую большое количество людей платит жизнью", – подчеркнул Подоляк.
Напомним, об атаке дронами-камикадзе, Братчук записал срочное обращение к одесситам.
Также одесские зенитчики не оставили шансов двум штурмовикам России.
Кроме того, спасатели рассказали о несчастьях в Одесской области и предупредили об опасности.