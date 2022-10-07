Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что памятник Екатерине II в Одессе скоро исчезнет.

Об этом он сообщил 24 каналу.

Подоляк отметил, что памятник Екатерине – это временный вопрос, который исчезнет достаточно быстро. В Одессе все будет правильно, и там сегодня проукраинскость намного больше, чем было буквально еще до начала войны.

"Когда тебя бомбят, ты начинаешь более сознательно относиться к происходящему вокруг", — сказал он.

Он также отметил, что "путину, по примеру Сталина, следовало бы написать книгу со своим видением истории, где был бы Ленин и вся абра-кадабра".

"Все, что путин говорит в публичном пространстве, не имеет ничего, кроме одной эмоции. Ненависть к свободе как концепции, к демократии, к Западному миру. Он придумывает конструкции, что однополярного мира не будет, а мы здесь такие крепкие, что создадим новые центры. Он просто продает свою эмоцию, за которую большое количество людей платит жизнью", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, об атаке дронами-камикадзе, Братчук записал срочное обращение к одесситам.

Также одесские зенитчики не оставили шансов двум штурмовикам России.

Кроме того, спасатели рассказали о несчастьях в Одесской области и предупредили об опасности.