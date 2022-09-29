СБУ разоблачила агентов, готовивших провокации в Одессе ко дню рождения путина.



По сообщению прессслужбы СБУ, в частности, они выполняли следующие задачи рашистов:

- собирали информацию о сотрудниках правоохранительных органов, проукраинских активистов и участников АТО для формирования так называемых «списков зачистки», если бы россиянам удалось захватить область;

- проводили провокационные акции и специальные информационные операции о якобы поддержке одесситами «русского мира»;

- покупали оружие и сопутствующие товары для российских ДРГ, которые планировали забросить в город. В частности, 22 августа они провели провокационную акцию в Одессе ко дню государственного флага россии: вывесили вражеский триколор с надписью «Одесса – русский город» и передали эти фото для российских СМИ.

Следующей акцией должно было стать «поздравление путина с днем ​​рождения» 7 октября. Агенты планировали создать картинку якобы украинская Одесса искренне приветствует президента россии. Эта задача, а также подготовка «материально-военной базы» для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп.

Предатели собирались удерживать мужчину в подвале с помощью наркотиков и под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи. Однако благодаря действиям Службы безопасности на упреждение злоумышленников удалось задержать при попытке похищения бизнесмена.

Открыто уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сильная любовь обернулась непоправимой трагедией - в Одесской области нашли тело 16-летней девушки.

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