Путин после «частичной мобилизации» в россии может бросить войска на захват ключевых украинских городов, в том числе Одессы.

Как сообщает издание Bloomberg, некоторые люди близкие к Кремлю считают, что россия в конечном итоге сможет перехватить инициативу и продвинуться дальше вглубь Украины.

«Возможно, захватив ключевые города, включая Харьков и Одессу, которые ей пока не удалось захватить. Это оставит Украине лишь крупицу ее довоенного «я», говорили люди», - отмечают в Bloomberg

В то же время в издании скептически оценивают возможности россии на поле боя, учитывая недавние успехи ВСУ. А также то, что тысячи мобилизованных россиян плохо обучены и не мотивированы. Военные аналитики говорят, что их, вероятно, будет достаточно только для того, чтобы еще больше замедлить продвижение украинских защитников.

Однако, отмечает Bloomberg, российские официальные лица уверены, что их войска смогут вести войну с Украиной до упора и добиться какого-то урегулирования, которое подтвердит хотя бы некоторые из их достижений.

Напомним, в Офисе президента Украины и в Генштабе ВСУ подтвердили, что новых мобилизованных россиян уже отправляют на фронт. Без подготовки и надлежащего обмундирования. В результате уже есть первые убитые и пленные.

Также сообщалось, что из-за мобилизованных россиян в Украине назревает новая проблема.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам обїяснили слова Валерия Залужного о подготовке к новой войне.