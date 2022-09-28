Как сообщает издание Bloomberg, некоторые люди близкие к Кремлю считают, что россия в конечном итоге сможет перехватить инициативу и продвинуться дальше вглубь Украины.

«Возможно, захватив ключевые города, включая Харьков и Одессу, которые ей пока не удалось захватить. Это оставит Украине лишь крупицу ее довоенного «я», говорили люди», - отмечают в Bloomberg

Черное море, Одесса, порт

В то же время в издании скептически оценивают возможности россии на поле боя, учитывая недавние успехи ВСУ. А также то, что тысячи мобилизованных россиян плохо обучены и не мотивированы. Военные аналитики говорят, что их, вероятно, будет достаточно только для того, чтобы еще больше замедлить продвижение украинских защитников.

мобилизация в россии, россия

Популярные статьи сейчас

Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение

На могиле родителей путина оставили загадочную записку, появились фото: "Ваш сын безобразно себя ведет"

Акт агрессии россии против ЕС? Взрывы прогремели в Балтийском море, в Европе говорят о крупной диверсии

"Только не плачь": мобилизованные россияне запаниковали перед отправкой на фронт, подготовки не будет

"Очень мощно": где сейчас идет наступление россиян и зачем они звонят в Украину
Показать еще

Однако, отмечает Bloomberg, российские официальные лица уверены, что их войска смогут вести войну с Украиной до упора и добиться какого-то урегулирования, которое подтвердит хотя бы некоторые из их достижений.

Напомним, в Офисе президента Украины и в Генштабе ВСУ подтвердили, что новых мобилизованных россиян уже отправляют на фронт. Без подготовки и надлежащего обмундирования. В результате уже есть первые убитые и пленные.

Также сообщалось, что из-за мобилизованных россиян в Украине назревает новая проблема.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам обїяснили слова Валерия Залужного о подготовке к новой войне.