Устанавливается место нахождения Шпачинской Валерии, 2011 г.р., которая исчезла из дома в ночь с 20 на 21 сентября и до сих пор ее местонахождение неизвестно.



Об этом сообщает Белгород-Днестровский районный отдел полиции ГУНП в Одесской области.

Приметы: на вид 10 лет, рост 120 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, серые глаза.

"Уважаемые граждане! Если Вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим вас сообщить в Белгород-Днестровский РПП в Одесской области по телефонам (04849) 2 8361, 0730910877 или на спецлинию «102»", – призывают в полиции.

Напомним, в Одессе протестовали против памятника императрице, фото.

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