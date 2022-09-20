В Одесской области задержан еще один агент спецслужб россии.

Об этом сообщили в пресс-службе областного СБУ.

По данным следствия, мужчина с мая этого года начал сотрудничать с российским разведчиком. Он наблюдал за перемещением военной техники ВСУ в Одесской области, искал места их дислокации. Эти данные он передавал своему московскому куратору через заранее отработанный анонимный телеграмм-канал.

Полученную информацию оккупанты планировали использовать для массированных ракетных ударов по позициям украинских войск и проведения диверсий. Мужчину задержали во время выполнения очередного задания.

Во время обыска правоохранители обнаружили у него боеприпасы, среди которых корпус гранаты РГД-5, пыл УЗРГМ, тротиловую шашку 400 г и электродетонатор ЭДР.

Задержанный обвиняется в госизмене и незаконном обращении с боеприпасами. В настоящее время обвиняемый находится под стражей без возможности внесения залога. За это преступление законом предусмотрено пожизненное заключение.

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