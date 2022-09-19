Как сообщают местные телеграмм-каналы, ДТП произошло на проспекте Добровольского около девяти утра.
Причина и обстоятельства столкновения пока неизвестны. На месте ДТП работают все профильные службы.
Есть пострадавшие. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что строительная техника буквально содрала часть крыши с маршрутки. Некоторые из пассажиров лежат или сидят на земле.
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Также под удар попали легковые авто, которые находились перед маршруткой.
Напомним, также утром в понедельник произошло тяжелое ДТП на одной из дорог Киева. Там маршрутка после столкновения с легковым авто улетела в столб.
Как сообщают в местных пабликах, на месте много машин «скорой» помощи, которые оказывают помощь пострадавшим.
Кроме того, сообщалось о ДТП во Львовской области, жертвами которого стали три молодые девушки и семилетний ребенок.
Люди погибли после столновения авто, в котором они находились, с колонной военной техники.
На днях девушек похоронили. Также известно, что одна из пострадавших до сих пор находится в реанимации.
Также Politeka.net писала о страшном ДТП на трассе Одесса-Рени, жертвами которого стали 27-летний мужчина и его маленький сын.