В Одессе утром в понедельник, 19 сентября, кран въехал в маршрутку с пассажирами.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, ДТП произошло на проспекте Добровольского около девяти утра.

Причина и обстоятельства столкновения пока неизвестны. На месте ДТП работают все профильные службы.

Есть пострадавшие. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что строительная техника буквально содрала часть крыши с маршрутки. Некоторые из пассажиров лежат или сидят на земле.

Также под удар попали легковые авто, которые находились перед маршруткой.

Напомним, также утром в понедельник произошло тяжелое ДТП на одной из дорог Киева. Там маршрутка после столкновения с легковым авто улетела в столб.

Как сообщают в местных пабликах, на месте много машин «скорой» помощи, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, сообщалось о ДТП во Львовской области, жертвами которого стали три молодые девушки и семилетний ребенок.

Люди погибли после столновения авто, в котором они находились, с колонной военной техники.

На днях девушек похоронили. Также известно, что одна из пострадавших до сих пор находится в реанимации.

Также Politeka.net писала о страшном ДТП на трассе Одесса-Рени, жертвами которого стали 27-летний мужчина и его маленький сын.