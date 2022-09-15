Одесские зенитчики 14 сентября сбили сразу три вражеских бомбардировщика Су-24.
Вражеские самолеты были уничтожены на юге Украины. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".
"Чистим украинское небо. 14 сентября воинами зенитной ракетной Одесской бригады на юге страны сбиты три самолета-бомбардировщика Су-24. Продолжаем превращать вражеские самолеты в металлолом. Слава Украине!" – отметили украинские воины.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Упал прямо на пол": ЧП произошло у гроба с королевой Елизаветой II, видео
ДТП с Зеленским, в Сеть слили "видео с места": много полиции и "скорая"
Жена Рыбака из "Холостячки" показала идеальное утро своего мужа после женитьбы: постельный кадр
"Спасти не удалось": внезапно скончался известный российский пропагандист
Напомним, ранее в Сети появилось видео якобы с места ДТП, в которое попал президент Украины Владимир Зеленский.
Также сообщалось, что британский маршал заявил о шансе закончить войну до Рождества.
Кроме того, Politeka.net писала о бунте, который вспыхнул в оккупированном Луганске.