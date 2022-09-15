Одесские зенитчики 14 сентября сбили сразу три вражеских бомбардировщика Су-24.

Вражеские самолеты были уничтожены на юге Украины. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".

российский самолет, военный самолет

"Чистим украинское небо. 14 сентября воинами зенитной ракетной Одесской бригады на юге страны сбиты три самолета-бомбардировщика Су-24. Продолжаем превращать вражеские самолеты в металлолом. Слава Украине!" – отметили украинские воины.

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Также сообщалось, что британский маршал заявил о шансе закончить войну до Рождества.

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