Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, комментируя вечеринку в одесском ночном клубе на Ланжероне во время комендантского часа.
«С радостью хочу сообщить, что персонал клуба и все посетители поняли, что они нарушили эти правила, и поэтому приносят свои извинения и единогласно решили предоставить соответствующую финансовую помощь подразделениям ВСУ», - сообщил Братчук.
Спикер Одесской ОВА также подчеркнул, что если кто-то хочет предоставить финансовую помощь ВСУ, это можно сделать «более обычным, а не таким неординарным способом».
Добавим, ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко уже намекнул ночным гулякам, что некоторым людям уже давно стоит задуматься достойно ли они себя ведут в такое тяжелое время, и кого надо благодарить за то, что сегодня в Одессе относительно спокойная ситуация.
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