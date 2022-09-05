«Никакой толерантности к нарушителям комендантского часа, кто бы это ни был, или правилам поведения в работе данных клубов – не будет».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, комментируя вечеринку в одесском ночном клубе на Ланжероне во время комендантского часа.

«С радостью хочу сообщить, что персонал клуба и все посетители поняли, что они нарушили эти правила, и поэтому приносят свои извинения и единогласно решили предоставить соответствующую финансовую помощь подразделениям ВСУ», - сообщил Братчук.

Спикер Одесской ОВА также подчеркнул, что если кто-то хочет предоставить финансовую помощь ВСУ, это можно сделать «более обычным, а не таким неординарным способом».

Добавим, ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко уже намекнул ночным гулякам, что некоторым людям уже давно стоит задуматься достойно ли они себя ведут в такое тяжелое время, и кого надо благодарить за то, что сегодня в Одессе относительно спокойная ситуация.

Тем временем в Киеве провели рейд по развлекательным заведениям.

В результате проверки правоохранители составили админпротоколы на граждан, которые находились на улице во время комендантского часа.

Кроме того, 119 гражданам представители военных комиссариатов вручили повестки с целью проверки их пребывания на военном учете.

Напомним, названы три специальности среди женщин, которые очень нужны Генштабу.

Также сообщалось об успехах наступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что враг размечтался о захвате Николаева - в Одессе отреагировали метким ответом.