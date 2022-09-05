Подробности сообщили в
Так, по словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Великомихайловской общины с сообщением, что ее 11-летний ребенок почти сутки не появляется дома.
Родители забили тревогу спустя сутки: сначала они думали, что сын гостит у бабушки или где-то гуляет и скоро вернется, но со временем поняли, что ребенок исчез.
Копы, не теряя времени приступили к поискам пропавшего мальчика.
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Были привлечены сотрудники ювенальной превенции, группа по реагированию патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Правоохранители совместно с пограничниками и местными жителями обошли всё село.
Через несколько часов полицейские обнаружили маленького беглеца – мальчик прятался на окраине села в кукурузном поле, он был очень изможден.
В беседе с правоохранителями ребенок объяснил, что не смог поделить с младшим братом игрушки, а после испугался, что родители отругают его за это, поэтому убежал, решив заночевать на улице.
Полицейские успокоили малыша и пообщались с ним и родителями.
«В отношении взрослых составили административные материалы по части 1 статьи 184 (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях», - отметили в пресс-службе ГУНП области.
Напомним, несчастье с 7-летним ребенком ошеломила Киевщину
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