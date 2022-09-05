В Одесской области завершились поиски 11-летнего мальчика, которого искали больше суток, его нашли в поле.

Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции региона.

Так, по словам правоохранителей, к ним обратилась жительница Великомихайловской общины с сообщением, что ее 11-летний ребенок почти сутки не появляется дома.

Родители забили тревогу спустя сутки: сначала они думали, что сын гостит у бабушки или где-то гуляет и скоро вернется, но со временем поняли, что ребенок исчез.

Копы, не теряя времени приступили к поискам пропавшего мальчика.

Были привлечены сотрудники ювенальной превенции, группа по реагированию патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Правоохранители совместно с пограничниками и местными жителями обошли всё село.

Через несколько часов полицейские обнаружили маленького беглеца – мальчик прятался на окраине села в кукурузном поле, он был очень изможден.

В беседе с правоохранителями ребенок объяснил, что не смог поделить с младшим братом игрушки, а после испугался, что родители отругают его за это, поэтому убежал, решив заночевать на улице.

Полицейские успокоили малыша и пообщались с ним и родителями.

«В отношении взрослых составили административные материалы по части 1 статьи 184 (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях», - отметили в пресс-службе ГУНП области.

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