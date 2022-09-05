Так, предатель заявил, что Николаев «освобдят» и заверил, что «все операции и контрнаступления» ВСУ потерпели крах.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук решил ответить на бредовые заявления Стремоусова:

«Безумный херсонский коллаборант стремоусов тем временем угрожает дойти до Николаева. Хотя сам еще в начале украинского контрнаступления сбежал в Россию. А я ему верю. Он дойдет. Потому что в Николаеве его будут судить, а в освобожденном Херсоне он будет сидеть в тюрьме».

Напомним, коллаборант Стремоусов еще на прошлой неделе сбежал из Херсона в российский Воронеж.

Тем временем ВСУ освободили пгт Высокополье Херсонской области. Также жители Херсонщины сообщают о взрывах в районе Дарьевского моста.

Добавим, что в Сети также появилось новое фото Антоновского моста в Херсоне, который, судя по всему, вот-вот совсем выйдет из строя.

Напомним, новейшие системы ПВО IRIS-T будут поставлены в Украину уже этой осенью.

Также сообщалось, что скрытая мобилизация в России набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

Кроме того, Politeka.net писала, что российская армия быстро приближается к катастрофе – помощь не придет.