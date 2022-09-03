Измаильским районным отделом полиции в Одесской области разыскивается Стефанов Виктор, 2007 г.р., который 2 сентября пошел в школу и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области.

Приметы: худощавого телосложения, темно-русые волосы, глаза темные.

Был одет: в черные брюки, рубашку, черную кофту, кроссовки, с собой был рюкзак.

Особые приметы: имеет проблемы с речью и психические расстройства.

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Если вы владеете любой информацией о местонахождении парня, сообщите по номерам (096) 458 76 32, (04841) 7 53 63 или на спецлинию «102».

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