В Одессе задержаны двое мужчин, которые ждут "русский мир" в нашем городе. Они прицепили плакат с агитацией "Это русский мир, это русские березы" .

Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.

Провокаторы объяснили полицейским, что таким образом пошутили. По словам патрульных, за такие "шутки" предусмотрена уголовная ответственность.

Также еще одного любителя России задержали на одном из блокпостов Одессы. У него в телефоне нашли подписку на российские Telegram-каналы и переписку с абонентами России. При задержании, по словам патрульных, вел себя дерзко и заметно нервничал.

Напомним, жуткое преступление произошло в Одессе, подробности и фото.

Также Одессу всколыхнула гибель двух мужчин: одному из них было всего 22.

Кроме того, Ткаченко рассказал о процедуре сноса памятника Екатерине II в Одессе.