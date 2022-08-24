В Одессе задержаны двое мужчин, которые ждут "русский мир" в нашем городе. Они прицепили плакат с агитацией "Это русский мир, это русские березы" .
Об этом сообщает Патрульная полиция в Одесской области.
Провокаторы объяснили полицейским, что таким образом пошутили. По словам патрульных, за такие "шутки" предусмотрена уголовная ответственность.
Также еще одного любителя России задержали на одном из блокпостов Одессы. У него в телефоне нашли подписку на российские Telegram-каналы и переписку с абонентами России. При задержании, по словам патрульных, вел себя дерзко и заметно нервничал.
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Напомним, жуткое преступление произошло в Одессе, подробности и фото.
Также Одессу всколыхнула гибель двух мужчин: одному из них было всего 22.
Кроме того, Ткаченко рассказал о процедуре сноса памятника Екатерине II в Одессе.