Как сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, 4 гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь.
«Пожар на площади более 600 кв. м локализован», - заявил Братчук.
Между тем нардеп Алексей Гончаренко заявил, что уже известно о 5 раненых.
Также появились кадры с места удара – уровень разрушений поражает.
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Ранее стало известно, что под удар попали база отдыха и частные дома.
Также сообщалось, что ранения получили три человека.
Напомним, Россия может готовить масштабный ракетный удар по Украине - названы даты.
Так, по мнению известного военного эксперта, это может произойти с 23 по 25 августа.
Также сообщалось, что появились новые подробности переговоров с россиянами – "были готовы отвести войска".
Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле придумали, кого еще можно притащить на войну в Украине, готовятся "мобилизационные облавы".