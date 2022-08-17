Ночью Одесчина была атакована самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22.

Как сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, 4 гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь.

«Пожар на площади более 600 кв. м локализован», - заявил Братчук.

Между тем нардеп Алексей Гончаренко заявил, что уже известно о 5 раненых.

Также появились кадры с места удара – уровень разрушений поражает.

Ранее стало известно, что под удар попали база отдыха и частные дома.

Также сообщалось, что ранения получили три человека.

Напомним, Россия может готовить масштабный ракетный удар по Украине - названы даты.

Так, по мнению известного военного эксперта, это может произойти с 23 по 25 августа.

Также сообщалось, что появились новые подробности переговоров с россиянами – "были готовы отвести войска".

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле придумали, кого еще можно притащить на войну в Украине, готовятся "мобилизационные облавы".