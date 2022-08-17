Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ОК «Юг», в результате попадания двух ракет произошло разрушение и начались пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.
В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что были ранены три человека – им предоставляется необходимая медицинская помощь.
«Спасательная операция продолжается», – подчеркнул Братчук.
Кроме того, он сообщил, что в Украине принято решение о том, что задержанные корректировщики огня больше не будут отпускаться под залог.
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«Моя точка зрения: корректировщикам вражеского огня нужно давать пожизненное заключение», – подчеркнул Братчук.
Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что одну из вражеских ракет удалось сбить.
"Две ракеты попали по гражданским объектам (в том числе по базе отдыха) в Белгород-Днестровском районе", - рассказал нардеп.
В Сети тем временем появилось фото якобы с места попадания вражеской ракеты.
Напомним, Россия может готовить масштабный ракетный удар по Украине - названы даты.
Также сообщалось, что появились новые подробности переговоров с россиянами – "были готовы отвести войска".
Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле придумали, кого еще можно притащить на войну в Украине, готовятся "мобилизационные облавы".