Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ОК «Юг», в результате попадания двух ракет произошло разрушение и начались пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.

В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что были ранены три человека – им предоставляется необходимая медицинская помощь.

«Спасательная операция продолжается», – подчеркнул Братчук.

Кроме того, он сообщил, что в Украине принято решение о том, что задержанные корректировщики огня больше не будут отпускаться под залог.

«Моя точка зрения: корректировщикам вражеского огня нужно давать пожизненное заключение», – подчеркнул Братчук.

Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что одну из вражеских ракет удалось сбить.

"Две ракеты попали по гражданским объектам (в том числе по базе отдыха) в Белгород-Днестровском районе", - рассказал нардеп.

В Сети тем временем появилось фото якобы с места попадания вражеской ракеты.

Напомним, Россия может готовить масштабный ракетный удар по Украине - названы даты.

Также сообщалось, что появились новые подробности переговоров с россиянами – "были готовы отвести войска".

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кремле придумали, кого еще можно притащить на войну в Украине, готовятся "мобилизационные облавы".