По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, из акватории Черного моря.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Оперативное командование Юг. Так, по сообщению, выпущено несколько ракет воздушного базирования.

«В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет», – уточняют в ОК «Юг».

Тем временем на Николаевщине атакована портовая инфраструктура.

«В то же время по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

Напомним, у ВСУ возникли непредсказуемые сложности на Херсонском направлении.

Также сообщалось, что оккупанты готовятся к штурму сразу двух городов.

Кроме того, Politeka.net писала, что в оккупированном Донецке горит нефтебаза.