Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Оперативное командование Юг. Так, по сообщению, выпущено несколько ракет воздушного базирования.
«В Одесской области есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет», – уточняют в ОК «Юг».
Тем временем на Николаевщине атакована портовая инфраструктура.
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«В то же время по Николаевскому району нанесен удар и ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.
Напомним, у ВСУ возникли непредсказуемые сложности на Херсонском направлении.
Также сообщалось, что оккупанты готовятся к штурму сразу двух городов.
Кроме того, Politeka.net писала, что в оккупированном Донецке горит нефтебаза.