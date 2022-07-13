В Госстате подсчитали, как изменились цены в Одесской области с начала лета.
По данным службы статистики, гречка в первый месяц лета в среднем подорожала на 13 грн, рис — на 9.
Капуста в мае в среднем стоила 29,8 грн за кг, в июне подорожала до 40,4 грн за кг. Цена на лук и морковку выросла приблизительно на 5 грн.
Свинина, по данным Госстата, подорожала в среднем на 7 грн, мороженная рыба — на 12, вареная колбаса — на 16.
Зато подешевели творог и подсолнечное масло.
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Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась с 5 629 грн в месяц в мае до 5 165 грн в июне.
Бензин основных марок подорожал в среднем на 6-7 грн.
Напомним, первые иностранные суда зашли порты Одесщины после увольнения: в ВМС рассказали о ситуации.
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