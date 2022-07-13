Одесситов эктренно госпитализировали с симптомами гастроэнтеролита, пищевой токсикоинфекции.
Как сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, среди пострадавших двое детей.
Среди симптомов – повышенная температура, общая слабость, кишечное расстройство, рвота.
Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением десерта «Тирамису», изготовленного в Одессе и приобретенного в одном из супермаркетов города.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Дочь Кравец из "Квартал 95" впечатлила танцами посреди улицы: кадры
"Погибшую чудом узнали по брендовому платью": под Киевом участник ток-шоу отобрал жизнь у любимой
"От Бучи не отмыться уже": буряты выпрыгивают из автобусов, чтобы не попасть в Украину
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по выявлению источника инфекции.
К слову, начиная с августа купить антибиотики можно будет только по электронному рецепту. Об этом Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий написал в соцсети.
Как известно, ввести электронный рецепт на антибиотики Минздрав планировал с 1 апреля 2022 года, но из-за войны решение было перенесено.
Переходный период введения Е-рецепта на антибиотики продлится с 1 августа до конца года.
Напомним, скандал разразился в больнице на Одесщине: у раненых военных требовали покупать лекарства, детали.
Также сообщалось, что дети смогут пойти в школы с первого сентября, стало известно, что для них изменится: "Будет создан...".
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы будут работать по новым правилам, Кабмин хочет поменять закон.