С 8 по 12 июля в Одессе зафиксировали 15 экстренных сообщений о госпитализации в Городскую клиническую инфекционную больницу.

Одесситов эктренно госпитализировали с симптомами гастроэнтеролита, пищевой токсикоинфекции.

Как сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, среди пострадавших двое детей.

Среди симптомов – повышенная температура, общая слабость, кишечное расстройство, рвота.

Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением десерта «Тирамису», изготовленного в Одессе и приобретенного в одном из супермаркетов города.

Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по выявлению источника инфекции.

К слову, начиная с августа купить антибиотики можно будет только по электронному рецепту. Об этом Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий написал в соцсети.

Как известно, ввести электронный рецепт на антибиотики Минздрав планировал с 1 апреля 2022 года, но из-за войны решение было перенесено.

Переходный период введения Е-рецепта на антибиотики продлится с 1 августа до конца года.

Напомним, скандал разразился в больнице на Одесщине: у раненых военных требовали покупать лекарства, детали.

Также сообщалось, что дети смогут пойти в школы с первого сентября, стало известно, что для них изменится: "Будет создан...".

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы будут работать по новым правилам, Кабмин хочет поменять закон.