Как сообщил пресс-офицер ОК «Юг» Владислав Назаров, сейчас группировка кораблей рф состоит из двух надводных ракетных кораблей, двух подводных и двух больших десантных кораблей.

По его словам, запуск ракет возможны со стороны моря и с использованием авиации, а также с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные крупно просчитались на юге Украины, и теперь контрнаступление ВСУ на этом направлении неизбежно.

Об этом рассказал командующий обороной Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

Он отметил, что просчетов у оккупантов было много, начиная с того, что они были уверены, что не встретят сопротивления со стороны украинцев.

В частности, он рассказал о том, как украинские защитники уничтожили большое скопление техники врага в районе оросительной системы между Николаевом и Херсоном.

Генерал-майор отметил, что с имеющимися сейчас силами россияне не смогут прорвать оборону Николаева. В свою очередь, ВСУ обязательно пойдут в контрнаступление на юге.

Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.

Как сообщала Politeka, небо в Луганске стало красным, гремят взрывы.

Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.