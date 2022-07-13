Как сообщил пресс-офицер ОК «Юг» Владислав Назаров, сейчас группировка кораблей рф состоит из двух надводных ракетных кораблей, двух подводных и двух больших десантных кораблей.
По его словам, запуск ракет возможны со стороны моря и с использованием авиации, а также с временно оккупированных территорий Украины.
Ранее сообщалось, что российские военные крупно просчитались на юге Украины, и теперь контрнаступление ВСУ на этом направлении неизбежно.
Об этом рассказал командующий обороной Николаева генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
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Он отметил, что просчетов у оккупантов было много, начиная с того, что они были уверены, что не встретят сопротивления со стороны украинцев.
В частности, он рассказал о том, как украинские защитники уничтожили большое скопление техники врага в районе оросительной системы между Николаевом и Херсоном.
Генерал-майор отметил, что с имеющимися сейчас силами россияне не смогут прорвать оборону Николаева. В свою очередь, ВСУ обязательно пойдут в контрнаступление на юге.
Напомним, эксперт рассказал, на сколько россии хватит ресурсов.
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Также Politeka писала, что британская разведка раскрыла, как украинцы борются с коллаборантами на оккупированных территориях.