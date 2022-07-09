С 11 июля общественные места Одесщины и всей Украины полностью освобождаются от дыма нагревательных сигарет (Айкосов, Гло) на уровне с обычными сигаретами, а также кальянами и электронными сигаретами.

Изменения вступают в силу в соответствии с Законом 1978-IX , согласно которому расширен перечень запрещенных к употреблению в общественных местах табачных изделий и гаджетов. Нововведения направлены на защиту граждан от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля сигарет для нагрева.

Ограничения относятся к курению в кафе, барах и других помещениях ресторанного бизнеса; больничных, спортивных, культурных и учебных заведениях; помещениях органов власти и самоуправления; на предприятиях, учреждениях и организациях; отелях и общежитиях, аэропортах (кроме специально отведенных для этого мест), вокзалах и станциях; на детских площадках и остановках общественного транспорта; в лифтах и ​​таксофонах; местах общего использования жилых домов; подземных переходах и на транспорте (в том числе в салонах такси).

80% украинцев поддерживают запрет на курение сигарет для нагревания в общественных местах. Впрочем, новые нормы должны быть доведены до сведения как можно большего количества людей. Особенно собственников и персонала субъектов хозяйствования, которых ожидают немалые штрафы за невыполнение Закона.

Напомним, новые штрафы вводятся в Украине уже с понедельника.

Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.

Кроме того, о новых запретах и ​​правилах предупредили украинцев в Минюсте.