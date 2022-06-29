Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Так, распоряжением начальника Одесской ОВА Максима Марченко с 30 июня 2022 года запрещается на территории Одессы и Одесской области использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса.
Также запрещается движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработанных газов без шумопоглотителя или систему «прямоток» и конструктивные особенности, системы выпуска газов которых продуцируют чрезмерный уровень шума.
Как передает Братчук, этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление.
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Эти ограничения действуют до отмены военного положения или до выдачи отдельного распоряжения.
Ранее аналогичные запреты на использование и продажу фейерверков и движение шумного транспорта ввели в Киеве.
Напомним, Братчук эмоционально прокомментировал очередную агрессию россиян.
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