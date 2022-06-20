Восстановление памятника Екатерины II в Одессе в 2007 году является большой ошибкой, и на самом деле императрица не основала этот город.

Об этом говорит историк Александр Алферов.

"Если мы говорим о памятнике Екатерины II - то это один из мифов, который в свое время распространяла советская власть.

Хочу подчеркнуть, что основание городов на территории юга Украины (Херсон, Николаев, Одесса) Екатериной II или еще какой - то императрицей - является искусственным мифом, в котором спрятана огромная ложь. Екатерина II не основывала ни Херсон, ни Одессу.

Они ставили крепости на территории, где были заселены украинцами земли. На территории Войска Запорожского, Запорожской Сечи. Эти территории были в составе государственного образования Войска Запорожского Низового, где были системы зимовщиков. Это сеть хуторов - фермерские хозяйства, которые держали казаки.

И на территории этих хуторов русские ставили эти крепости. Приезжал инженер и размерял пентограмму военную. Город и крепость - это разные вещи. Мы можем увидеть опустевшие замки и понять, что в замках жил феодал. А города - это то, где жили вокруг наши украинцы.

Поэтому миф об основании городов российских - это блеф, которым пытается нам закрыть уши российская идеология.

Даже сами большевики сносили памятники Екатерине II, потому что по их теории императоры считались експлуотаторами. Тоже самое было и с памятником в Одессе. Но его восстановили в 2007-м году - и это беда, которая абсолютно характерна для нашего общества: непонимание исторических процессов и кто такая Екатерина II для украинской истории.

После ухода Кучмы в 2000 годах россияне начали инвестировать деньги сюда для того, чтобы тихую и ползучую оккупацию восстановить.

И поэтому хочу подчеркнуть, что Одесса была создана до того, как Екатерина II подписала закон об учреждении крепости", - утверждает историк.

Ранее сообщалось, что одесские пляжи могут частично открыть для посещения: что известно.

Также рашистов на Змеином ждет незавидная судьба после потопления "Василия беха": какое расписание событий.

Кроме того, украинцы нанесли точный удар по российскому буксиру.