Боевые действия в Украине уже создали косвенное давление на мировые цены на продовольствие.

Такие данные британских разведчиков 25 мая обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.

Так, с начала войны значительная активность торгового судоходства из и в Одессу отсутствовала, а дальнейшая морская блокада России черноморских портов Украины помешала коммерческому судоходству осуществлять операции в этом районе.

Как отмечается в сводке, украинское правительство вместе с западными партнерами пытаются разработать сухопутные логистические пути для налаживания экспорта, но они вряд ли заменят дефицит судоходных мощностей, вызванный российской блокадой.

Британские эксперты предупреждают, что мировые цены на основные продукты питания будут расти и дальше.

"Боевые действия уже создали косвенное давление на глобальные цены на зерно. В то время как угроза морской блокады россии продолжает препятствовать доступу коммерческого судоходства в украинские порты, дефицит предложения, что возникает в результате, приведет к дальнейшему росту цен на многие из основных продуктов", - заявили в разведке.

Напомним, глава украинской разведки назвал диагноз путина.

Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал о колоссальном превосходстве рф над Украиной по одному пункту.

Также Politeka писала, что российские олигархи придумали, как "откупиться" от санкций.