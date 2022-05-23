Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Harpoon" и пусковые установки для них.
Об этом заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин после второй встречи Контактной группы по обороне Украины, которая состоялась в режиме видеоконференции.
"Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче пусковых установок "Harpoon" и ракет для помощи Украине в защите своего побережья", - сказал Остин.
Глава Пентагона отметил, что 20 стран объявили о новых пакетах помощи, многие страны предоставят критически необходимое артиллерийское вооружение, танки и другую бронетехнику.
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Другие предложили обучение украинских военных и модернизацию их военных систем.
По его словам, в заседании приняли участие более 40 министров обороны, в том числе украинский министр Алексей Резников. Остин отметил, что к группе впервые присоединились министры из Австрии, Боснии, Колумбии и Косово.
Напомним, эксперт объяснил, почему ВСУ не будут возвращать Змеиный в обозримом будущем.
Также Минобороны предупредило о 16 ракетах "Калибр" в Черном море.
Сообщалось, что оккупанты нанесли ракетный удар по пляжному туалету в Одесской области.