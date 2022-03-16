"Русская орда" обстреляла несколько курортов и одно село на Одесчине
О том, какие именно населенные пункты и курортные зоны Одесской области, в очередной раз попали под массированный обстрел "русских военных кораблей", на своей странице в соцсети Facebook, информирует
В частности, военные корабли РФ нанесли удары по побережью Черного моря, и под интенсивным обстрелом снова оказались: известный курорт Затока, включая Санжейку, Лебедевку и Беленькое.
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Но есть и хорошие новости: на Киевщине оккупанты попытались выступить к Вышгороду, чтобы пройти в сторону Киева, но, в итоге, "оркам" пришлось занять оборону.
Также, "орда" пытается войти в Чернигов, что тоже абсолютно безуспешно, а во вторник, 15-го марта, авиация РФ еще и отбомбилась по своим же военным рядом со Смоляниново.,
Генштаб ВСУ напоминает всем украинцам - в Интернете не рекомендуется публиковать точные данные о том, куда падают вражеские снаряды, где именно слышны взрывы. Кроме того, лучше избегать размещения адресов(геолокации) к фото/видео, поскольку это вызовет новые обстрелы.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ВСУ вновь показали уничтоженную технику оккупантов под Киевом.
Также ранее мы информировали о том, что разбита колонна техники РФ, включая понтонную переправу.
А до этого наш портал сообщали о том, что Рамзан Кадыров соврал о своем приезде в Украину.