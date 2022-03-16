Побережье Одессы прикроет неспокойное море

О том, что сегодня, 16-го марта, на погодные условия в Одессе повлияет циклон, и по этой причине вероятно небольшое похолодание, в сопровождении порывистого ветра, пишет местное издание "048.ua".

На небосклоне будут наблюдаться преимущественно облака, потому возможны осадки в виде снега, и в окрестностях Южной Пальмиры снова станет гораздо холоднее. Температурные значения просядут на 6 градусов по Цельсию, а холод усугубит шквальный ветер с восточных направлений.

Из-за вышеописанной погоды, морские волны вырастут до 0,9 метра, но температура воды так и не изменится: + 3 градуса по Цельсию. Таким образом, погодные условия весьма осложнят проведение вражеских операций со стороны моря.

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Утром:

  • температура - от 0 до + 1 градуса по Цельсию;
  • ветер - от 5,5 до 7,3 метра в секунду;
  • облачно с прояснением.

Днем:

  • температура - от + 2 до + 3 градусов по Цельсию;
  • ветер - от 6,6 до 6,1 метра в секунду;
  • незначительная облачность.

Вечером:

  • температура - от + 2 до + 3 градусов по Цельсию;
  • ветер - от 5,1 до 4,4 метра в секунду;
  • переменная облачность.

Ночью:

  • температура - от - 2 до 0 градусов по Цельсию;
  • ветер - от 4,3 до 5,6 метра в секунду;
  • ясно.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что из Мариуполя смогли эвакуироваться около 20 тысяч истощенных мирных жителей.

Также ранее мы информировали о том, что РФ безостановочно катится к дефолту.

А до этого наш портал сообщали о том, что РФ изгнали из ПАСЕ, а Приднестровье официально назвали зоной российской оккупации.