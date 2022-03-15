Все идет как запланировано - почти обычные учения.

Жителям Одесчины рассказали, почему в этот вторник, 15-го марта, не следует паниковать при звуках выстрелов

О том, что в Одесской области сегодня проходят военные учения, в своей Telegram-канале информирует Таировский сельский совет .

Как стало известно, стрельба которую сейчас можно услышать в Одессе, в районе жилого массива Таирова, вызвана учениями ВСУ и защитников Одесчины. По этой важной причине, одесситов, жителей пригородных населенных пунктов и гостей города, просят не беспокоиться, поскольку все идет по плану.

Напомним, что на 15-марта, согласно информации, предоставленной Минобороны Украины, российские оккупанты потеряли уже около 13,5 тысячи человек. Общие потери "русской орды" уже превышают потери армии России, которые были зафиксированы после двух "Чеченских кампаний", в которых, суммарно, погибло почти 12,5 тысячи рашистов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты продолжают отступать после понесенных потерь.

Также ранее мы информировали о том, что Минобороны Украины опубликовал свежие данные о потерях войск России.

А до этого наш портал сообщали о том, что РФ задействовала 100 процентов своих сил для атаки на Украину и уже обратилась за помощью к Китаю.