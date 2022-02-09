Ограбили, но так и не успели сбыть похищенное.

Двое одесситов решили "поправить" свое финансовое положение, и напали на незнакомую девушку

О том, что два молодых человека из Одессы, внезапно ограбили прохожую прямо в центре города, в итоге завладев всем ее имуществом, на своей официальной странице пишет ГУ Национальной полиции в Одесской области .

Как стало известно, грабители накинулись на женщину, которая совместно со своей подругой неспешно направлялась к центру Одессы, домой. Для того, чтобы жертва была "сговорчивее", злоумышленники еще и предварительно избили девушек, после чего отняли у одной из них сумочку с двумя смартфонами, не забыв прихватить документы и все деньги.

Впрочем, "феерия безнаказанности" продлилась недолго - буквально через несколько кварталов от места малоприятных событий, полицейские остановили парней, и, естественно, изъяли у них все имущество, отобранное у потерпевшей.

На данный момент фигурантам дела, одесситам, возрастом в 20 и 22 года, уже объявлено о подозрении, в соответствии с частью 2 статьи 186 "Уголовного кодекса Украины", и на время тщательного досудебного расследования, злоумышленников с "комфортом" разместили в следственном изоляторе. После того как все факты совершенного преступления подтвердятся, молодые люди, судя по всему, могут отправиться "за решетку", на срок до 6 лет.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Днепре задержан молодой человек, который измывался над девушками, одновременно снимая весь процесс на камеру.

Также ранее мы информировали о том, что в руководстве патрульной полиции Украины рассказали, как поступить правоохранителям, ощущающим негативное отношение социума.

А до этого наш портал сообщали о том, аферист, который попытался подменить дорогостоящий смартфон в почтовом отделении Киева, не смог убежать от сотрудников почты.