Как сообщили в пресс-службе полиции, ограбление произошло недалеко от его дома пострадавшего на улице Семена Палия.

Мужчины ударом в лицо сбили прохоже с ног и отобрали мобильный телефон, украшение и кошелек с деньгами. Всего было похищенно ценностей на сумму около десяти с половиной тысяч гривен.

полиция, авто, люди

Отморозков правоохранители разыскали на следующий день. Ими оказались 20-ти и 24-х летние рецидивисты. Мужчины уже были осуждены за ограбление и незаконное хранение наркотиков. Награбленные вещи им нужны были для продажи, их сдали в ломбард.

Теперь злоумышленникам грозит новый срок от четырех до шести лет лишения свободы.

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